Laboratory of America Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Laboratory Of America zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" zu bewerten ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 203,88 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (227,06 USD) um +11,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 211,9 USD deutet mit einer Abweichung von +7,15 Prozent auf einen "Gut"-Wert hin. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Laboratory Of America-Aktie zeigt einen Wert von 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 33,8 weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet. In Summe ergibt sich für die RSI-Bewertung daher ebenfalls ein "Gut"-Rating für Laboratory Of America.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Laboratory Of America 6 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben, was insgesamt zu einem langfristigen Rating von "Gut" führt. Aktuelle Analystenprognosen sehen eine Entwicklung von 21 Prozent und ein mittleres Kursziel von 274,75 USD, was als positive "Gut"-Einschätzung gewertet wird.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität langfristig unterdurchschnittlich ist und das Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.