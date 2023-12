Laboratory of America Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Laboratory Of America hat ein KGV von 15,07, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 96,4. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Laboratory Of America-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 8 Bewertungen sind 6 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 274,75 USD, was eine potenzielle Performance von 22,65 Prozent bedeutet.

Die Dividendenrendite von Laboratory Of America beträgt derzeit 1,45 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 88,66 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von 13,26 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -3,62 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +16,88 Prozent im Branchenvergleich für Laboratory Of America. Obwohl die Rendite leicht unter dem Sektor-Durchschnitt liegt, wird die Aktie aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich als "Gut" eingestuft.

Laboratory of America kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Laboratory of America jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Laboratory of America-Analyse.

Laboratory of America: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...