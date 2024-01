Weitere Suchergebnisse zu "Abivax":

Der Aktienkurs von Labixiaoxin Snacks hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,94 Prozent erzielt, was 20,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -9,26 Prozent, und Labixiaoxin Snacks liegt aktuell 23,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Labixiaoxin Snacks liegt mit einem Wert von 5,82 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 70, was bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Labixiaoxin Snacks zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 33,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden Bewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Labixiaoxin Snacks gemischte Bewertungen erhalten hat, von "Schlecht" über "Gut" bis hin zu "Neutral".