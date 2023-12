Labixiaoxin Snacks Aktie: Was war das denn?

Die Dividendenrendite von Labixiaoxin Snacks beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik als "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Labixiaoxin Snacks-Aktie beträgt derzeit 0,23 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,172 HKD liegt, was einer Abweichung von -25,22 Prozent entspricht. Deshalb erhält Labixiaoxin Snacks eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von -4,44 Prozent liegt. In diesem Fall ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Labixiaoxin Snacks war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Aktie von Labixiaoxin Snacks als neutral eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 42,86 und einem RSI25-Wert von 57,14. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.