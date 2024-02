Labixiaoxin Snacks Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Labixiaoxin Snacks in den sozialen Medien. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Labixiaoxin Snacks erhält daher insgesamt ein "Neutral"-Rating in dieser Hinsicht.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -14,91 Prozent für Labixiaoxin Snacks, da die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,94 Prozent erzielte. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -18,03 Prozent. Auch im Vergleich mit dem "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -17,82 Prozent hatte, liegt Labixiaoxin Snacks mit einer Unterperformance von 15,12 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Labixiaoxin Snacks liegt bei 45,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 55,56 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Labixiaoxin Snacks liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 3,85 %. Aufgrund dieser Differenz von 3,85 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.