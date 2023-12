Labixiaoxin Snacks Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung gegenüber einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Labixiaoxin Snacks Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Labixiaoxin Snacks derzeit ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs. Dies bedeutet eine negative Differenz von -3,64 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Labixiaoxin Snacks erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -34,23 Prozent, was 24,82 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Branchenvergleich ("Nahrungsmittel") liegt die jährliche Rendite der Aktie um 24,55 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit überkauft oder überverkauft ist. Nach der Analyse des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, erhält die Aktie von Labixiaoxin Snacks für beide Werte eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment, die Dividendenpolitik und den Branchenvergleich des Aktienkurses von Labixiaoxin Snacks.