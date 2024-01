Labixiaoxin Snacks Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Labixiaoxin Snacks in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Meinungen der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Schwerpunktthemen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Labixiaoxin Snacks mit einem Wert von 5,82 niedriger als der Branchendurchschnitt von 70 in der Nahrungsmittelbranche. Dadurch kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Labixiaoxin Snacks-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -32,94 Prozent erzielt, was 20,63 Prozent unter dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -9,26 Prozent, wobei Labixiaoxin Snacks um 23,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.