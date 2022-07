LabConnect, Inc. gibt Ausweitung der Aktivitäten in Europa durch Übernahme von Cryo Store B.V. und Ernennung von Marc van Kempen zum General Manager Europe bekannt

Johnson City, Tenn. und Amsterdam (ots/PRNewswire) -LabConnect Inc., ein weltweit führender Anbieter von Zentrallabor- und funktionalen Outsourcing-Dienstleistungen für biopharmazeutische, pharmazeutische, medizintechnische und Auftragsforschungs-Organisationen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der Ernennung von Marc van Kempen zum General Manager für die Region und der Übernahme von Cryo Store B.V. mit Hauptsitz in Joure, Niederlande, seine Geschäftstätigkeit auf Europa ausweitet. Cryo Store bietet der Pharma-, Biotechnologie- und Gesundheitsbranche ein umfassendes Angebot an temperaturgesteuerten Biolagerungs-, Liefer- und Logistikdienstleistungen.Dawn Sherman, Chief Executive Officer von LabConnect, sagte zur Übernahme von Cryo Store: "Wir freuen uns, dass wir durch die Biolagerung, die Kühlkettenlogistik und den Bau von Kits von Cryo Store unsere zentralen Laborprojekte in Europa unterstützen können. Wenn wir unsere branchenführenden Tools zur Probenverfolgung mit der bewährten Expertise von Cryo Store im Logistikmanagement kombinieren, können wir unseren Kunden eine beispiellose Unterstützung für die analytisch und logistisch komplexen klinischen Studien von heute bieten."Menno Rene Sappe, Gründer und Geschäftsführer von Cryo Store, erklärte: „Wir sind seit über einem Jahrzehnt für LabConnect und seine Kunden in Europa tätig und freuen uns darauf, die Palette der Dienstleistungen, die von unserem Standort aus angeboten werden, zu erweitern. Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir in den letzten 13 Jahren geleistet haben, und freuen uns, Teil der strategischen Plattform von LabConnect zu sein, die seine klinischen Studien in Europa unterstützt."Neben der Übernahme von Cryo Store freut sich LabConnect, die Ernennung von Marc van Kempen zum General Manager Europe bekannt zu geben. „Marc ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Gesundheitswesen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Markteinführung neuer Produkte und der Umsetzung von Wachstumsstrategien. Darüber hinaus verfügt er über fundierte Kenntnisse der Bio-Pharma-Industrie auf internationaler Ebene", so Sherman. Bevor er zu LabConnect kam, war er General Manager/CEO von Qualizorg B.V., Business Development Director für die ProPharma Group in Europa, Vice President Global Development Customer Solutions für Teva Pharmaceuticals und Commercial Director MSD, Niederlande. Van Kempen sagte: „Mit der starken Zunahme komplexer klinischer Studien in der Immuno-Onkologie und der Zell- und Gentherapie gibt es eine steigende Nachfrage nach den Dienstleistungen, die LabConnect in Europa anbietet." Marc freut sich darauf, bestehende Verbindungen weiter auszubauen und neue Partnerschaften in Europa zu erkunden.Weitere Informationen finden Sie unter www.labconnect.com.Über LabConnectLabConnect ist als führender Anbieter von zentralen Labordienstleistungen für analytisch und logistisch komplexe Studien wie Immuno-Onkologie, Zell- und Gentherapien sowie seltene und seltene Krankheiten anerkannt. LabConnect bietet einzigartige und innovative Dienstleistungen, die speziell für die anspruchsvollen Anforderungen der heutigen klinischen Studien entwickelt wurden. Das weltweite Leistungsspektrum von LabConnect umfasst Routine- und Spezialtests, Probenverfolgung in Echtzeit, Datenintegration, Biorepository, Probenverarbeitung und spezialisiertes funktionales Outsourcing. Wir sind seit 2002 führend in der Entwicklung zentraler Labordienstleistungen und passen unsere Dienstleistungen an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Studie an.Über Cryo StoreDer 1999 gegründete Cryo Store ist nach ISO 9001 zertifiziert und verfügt über eine GDP-konforme Großhandelslizenz. Zu den Möglichkeiten vor Ort gehören die Biolagerung (Flüssigstickstoff, -80°C, -30°C +4°C, Umgebungstemperatur), der Bau von Bausätzen, die Verteilung von Lieferungen und eine umfangreiche Trockeneisproduktion. Cryo Store hat ein komplettes Sortiment an validierten Transportbehältern entwickelt und bietet Trockeneisbereitstellung in Kombination mit logistischen Track-and-Trace-Diensten an.Weitere Informationen finden Sie unter www.labconnect.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@labconnect.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1852370/LabConnect_Has_Expanded_to_Europe_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3584470-1&h=2833277722&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3584470-1%26h%3D842512286%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1852370%252FLabConnect_Has_Expanded_to_Europe_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1852370%252FLabConnect_Has_Expanded_to_Europe_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1852370%2FLabConnect_Has_Expanded_to_Europe_Logo.jpg)Pressekontakt:Jaimy McCarthy,Marketingleiterin,1-800-501-7947,jmccarthy@labconnect.comOriginal-Content von: LabConnect, übermittelt durch news aktuell