La-Z-Boy Aktie: Das macht richtig Spaß!

An der Heimatbörse New York notiert La-z-boy per 07.06.2023, 09:31 Uhr bei 28.38 USD. La-z-boy zählt zum Segment "Einrichtungsgegenstände".

Unser Analystenteam hat La-z-boy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist La-z-boy mit einem Wert von 7,73 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 78,09 , womit sich ein Abstand von 90 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der La-z-boy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 26,6 USD. Der letzte Schlusskurs (28,3 USD) weicht somit +6,39 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (27,94 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,29 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der La-z-boy-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die La-z-boy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: La-z-boy hat mit einer Dividendenrendite von 2,53 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (34.34%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt -31,81. Aufgrund dieser Konstellation erhält die La-z-boy-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

Sollten La-Z-Boy Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich La-Z-Boy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen La-Z-Boy-Analyse.

La-Z-Boy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...