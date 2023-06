La-Z-Boy Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der La-z-boy-Kurs wird am 29.06.2023, 10:42 Uhr an der Heimatbörse New York mit 28.59 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Einrichtungsgegenstände".

La-z-boy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt La-z-boy damit 29,95 Prozent unter dem Durchschnitt (50,37 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 28,17 Prozent. La-z-boy liegt aktuell 7,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für La-z-boy beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,67 Prozent und liegt mit 1,04 Prozent über dem Mittelwert (1,63) für diese Aktie. La-z-boy bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der La-z-boy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 26,66 USD. Der letzte Schlusskurs (28,59 USD) weicht somit +7,24 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 27,85 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,66 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für La-z-boy ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die La-z-boy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.