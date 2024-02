La-Z-Boy Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

La-z-boy: Diskussionsintensität und Aktienkurs im Vergleich

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Aktie von La-z-boy wurden in einem längeren Zeitraum untersucht. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält La-z-boy in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete La-z-boy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,59 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -5,2 Prozent, was für La-z-boy eine Outperformance von +31,79 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von La-z-boy mit 35,78 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält La-z-boy in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für La-z-boy liegt bei 29,16, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,55, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Gut".

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von La-z-boy als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,13 insgesamt 83 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".