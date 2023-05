La-Z-Boy Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

An der Heimatbörse New York notiert La-z-boy per 29.05.2023, 17:13 Uhr bei 26.94 USD. La-z-boy zählt zum Segment "Einrichtungsgegenstände".

Wie La-z-boy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Die Aktie von La-z-boy gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 7,73 insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 78,46 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der La-z-boy ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die La-z-boy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,27, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,2, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,53 Prozent und liegt damit 31,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter, 34,42). Die La-z-boy-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.