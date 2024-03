La-Z-Boy Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der La-z-boy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 32,36 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 36,05 USD, was einem Unterschied von +11,4 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 36,48 USD, was einer Abweichung von -1,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die La-z-boy-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,49 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die La-z-boy-Aktie derzeit mit einem Wert von 58,5 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 ergibt sich für die Aktie ein Wert von 52, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für La-z-boy in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Gut".