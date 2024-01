La-Z-Boy Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Möbelfirma La-Z-Boy weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,21 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,41 Prozent niedriger ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird betrachtet, ob sich die La-Z-Boy-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,38 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 36,17 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 33,42 USD liegt unter dem aktuellen Schlusskurs und führt zu einer weiteren positiven Bewertung. Insgesamt wird die La-Z-Boy-Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 90,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine überkauft noch überverkauft Situation an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die La-Z-Boy-Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.