La-Z-Boy Aktie: Hammer Entwicklung!

Aktienkurse können durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, aber auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um La-z-boy auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich negative Themen rund um La-z-boy angesprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von La-z-boy mit 26,99 Prozent um mehr als 29 Prozent darüber. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -1,09 Prozent, wobei La-z-boy mit 28,08 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird La-z-boy aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt bei 11,99, was einem Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,72 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der La-z-boy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 32,64 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 36,67 USD liegt, was einem Unterschied von +12,35 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (36,48 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,52 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die La-z-boy-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.