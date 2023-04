L'Oreal startet mit überraschend deutlichem Umsatzsprung ins Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

PARIS (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Make-up und Hautpflege-Produkten hat dem französischen Kosmetikkonzern L'Oreal einen überraschend guten Start ins Jahr beschert. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,6 Prozent auf knapp 10,4 Milliarden Euro, wie das im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Mittwochabend in Paris mitteilte. Veränderungen im Geschäftszuschnitt und Währungskursschwankungen herausgerechnet, betrug die Steigerung 13 Prozent. Damit schnitt L'Oreal deutlich besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten am Abend gut an: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gewann die L'Oreal-Aktie im Vergleich zum Pariser Börsenschlusskurs knapp ein Prozent./stw/he