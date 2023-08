L'Oreal SA: Potenzial von +7,36% - Kursziel 438,60 EUR

Nach Einschätzung der Analysten ist die Aktie von L’Oreal SA momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 438,60 EUR und damit um +7,36% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 08.08.2023 legte die Aktie um +0,04% zu

• Guru-Rating beträgt nun 3,46 nach 3,46

Am gestrigen Tag konnte L’Oreal SA an Wert gewinnen und verzeichnete ein Plus von +0,04%. Allerdings fiel das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage negativ aus und summierte sich auf -1,30%. Dies lässt den Markt pessimistisch erscheinen.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten sieht eine klare Kaufempfehlung für die Aktie mit einem mittelfristigen Potenzial von +7,36%. Derzeit teilen sechs Experten diese positive Ansicht und weitere zehn zeigen sich optimistisch aber nicht euphorisch. Achtzehn Analysten halten sich neutral bezüglich einer Empfehlung...