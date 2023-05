L'Oreal SA: Potenzial von 433,50 EUR

Die Aktie des Kosmetikriesen L’Oreal SA wird derzeit von Analysten unterbewertet. Der wahre Wert liegt bei +2,94% über dem aktuellen Kurs.

• Am 12.05.2023 verzeichnete L’Oreal SA einen Rückgang um -0,61%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 433,50 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,51

Am Finanzmarkt gab es gestern ein Minus von -0,61% für L’Oreal SA. In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein Verlust von insgesamt -1,68% angesammelt und die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Analysten hatten wohl eine andere Entwicklung erwartet als diese Ergebnisse der vergangenen Woche zeigen.

Das aktuelle Kursziel für L’Oreal SA liegt bei 433,50 EUR.

Durchschnittlich gehen Bankanalysten davon aus, dass das Kursziel dieser Aktie mittelfristig bei eben diesem Betrag liegen sollte. Sollten sie Recht haben würde...