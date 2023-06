L'Oreal SA: Potenzial für Wachstum - Kursziel 433,50 EUR

Die Aktie von L’Oreal SA wird von Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das Kurspotenzial liegt bei +7,74% gegenüber dem aktuellen Kurs. Der gestrige Handelstag brachte eine positive Entwicklung von +0,47%. Die Analysten sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 433,50 EUR.

• Am 08.06.2023 hat die Aktie einen Anstieg um +0,47% erreicht

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 433,50 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,46

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete L’Oreal SA jedoch einen Abwärtstrend von -1,34%, was auf Pessimismus am Markt hindeutet.

Aktuell sind sechs Analysten der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt und zehn weitere empfehlen zum Kauf des Wertpapiers. Achtzehn Experten haben das Rating “halten” vergeben und nur einer ist noch skeptisch mit einem “Verkauf”. Zwei Experten halten den...