L'Oreal SA: Kursziel von 436,05 EUR

Laut Analysten ist die Aktie von L’Oreal SA derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 436,05 EUR – eine Steigerung um +7,08% vom aktuellen Wert.

• Am 01.09.2023 kam es zu einem Anstieg um +0,34%

• Guru-Rating hat sich auf 3,46 erhöht

Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen ein Plus von +0,34%. Die gesamte Woche konnte mit einem neutralen Trend und einer Aufwärtsentwicklung in Höhe von insgesamt +0,49% bewältigt werden.

Die Meinungen der Bankanalysten sind eindeutig: Das Potenzial für einen starken Kauf ist gegeben – sechs Experten sehen dies genauso wie zehn weitere Analysten mit der Bewertung “Kauf”. Es gibt jedoch auch Stimmen zur Vorsicht und Neutralität (Bewertung “Halten” durch achtzehn Expertinnen und Experten) sowie zum Verkauf (eine Einschätzung). Zwei weitere Fachleute raten sogar...