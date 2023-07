L'Oreal SA: Kursziel von 433,50 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die gestrige Kursentwicklung von L’Oreal SA am Finanzmarkt betrug -0,40%, was auf eine relative Optimismus des Marktes hindeutet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt momentan bei 433,50 EUR und bietet Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +6,17%.

Aktuell sind sechs Analysten sogar der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Zehn weitere Experten teilen diese positive Einschätzung und bewerten die Aktie mit “Kauf”. Die Mehrheit (18 Analysten) positioniert sich neutral und vergibt das Rating “Halten”, während nur einer als Verkauf empfiehlt. Zwei Experten gehen sogar noch weiter und empfehlen einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,46 stabil und unterstützt die positive Aussicht auf den Wertpapierkurs von L’Oreal SA.