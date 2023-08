L'Oreal SA: Kursziel laut Analysten bei 436,05 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete L’Oreal SA am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,10%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen positiven Trend mit +2,06%, was auf eine relativ optimistische Situation hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel von L’Oreal SA liegt aktuell bei 436,05 EUR nach Meinung der Bankanalysten. Falls sich diese Einschätzung bewahrheitet, besteht ein mögliches Kurspotenzial von bis zu +6,43% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Prognose.

Von insgesamt 37 Analysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und zehn als Kauf. Achtzehn Experten stufen sie neutral ein und einer rät zum Verkauf. Zwei weitere sind sogar der Ansicht, dass L’Oreal SA sofort verkauft werden sollte.

Diese Bewertungen ergeben einen Anteil von Analysten mit...