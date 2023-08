L'Oreal SA: Kursziel bei 438,60 EUR - Potenzial von +5,28%

Die Aktie von L’Oreal SA scheint nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 438,60 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +5,28%. Die jüngste positive Entwicklung lässt jedoch nicht alle Experten daran glauben.

• L’Oreal SA verlor am 01.08.2023 -1,56%

• Die letzten fünf Handelstage führten zu einem Plus von +2,35%

• Guru-Rating beträgt nun 3,46 nach vorherigem Wert

Am gestrigen Tag sank der Kurs der Aktie um -1,56%, was die Ergebnisse der vergangenen Woche auf ein Plus von +2,35% bringt. Obwohl sich die Stimmung am Markt relativ optimistisch zeigt und sechs Analysten die Aktie als starken Kauf bewerten sowie weitere zehn das Rating “Kauf” vergeben haben und somit insgesamt einen Anteil an positiv eingestellten Experten in Höhe von +43,24% besteht.

Das Guru-Rating hat...