L'Oreal SA: Kursziel bei 438,60 EUR - Analystenmeinungen uneins

Die Aktie von L’Oreal SA hat in den letzten fünf Handelstagen um +1,60% zugelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,30% erzielt. Die Marktstimmung ist derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von L’Oreal SA bei 438,60 EUR. Wenn die Prognose eintritt, eröffnet sich Investoren eine Renditemöglichkeit von rund +8,93%. Allerdings sind Experten nicht vollständig einer Meinung über diese Einschätzung aufgrund des jüngsten Aufwärtstrends.

Von insgesamt 37 Analysteneinschätzungen zu dieser Aktie befürworteten sechs einen Kauf und zehn empfehlen zum Kauf. Achtzehn bewerten sie als Halten und nur ein Experte rät zum Verkauf. Zwei Experten sehen sogar dringenden Handlungsbedarf mit einem sofortigen Verkauf.

Der Anteil der Analysten mit einer positiven Haltung beträgt somit ca. +43,24%. Das...