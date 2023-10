L'Oreal SA: Kursziel bei 436,05 EUR - Ein starkes Kaufsignal

Am gestrigen Handelstag hat L’Oreal SA eine Kursentwicklung von -0,61% hingelegt. Trotzdem liegt die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage aktuell bei +1,19%. Gleichzeitig sind Experten davon überzeugt, dass die Aktie zurzeit unterbewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kurspotential in Höhe von +11,44%, was einem aktuellen Zielkurs von 436,05 EUR entspricht.

Konkret bewerten 7 Analysten L’Oreal SA als starken Kauf und weitere 11 empfehlen den Kauf. Mit “halten” haben sich insgesamt 14 Experten positioniert und nur zwei davon sehen ein Verkaufssignal oder empfehlen gar einen sofortigen Verkauf. Entsprechend liegt der Anteil der Analysten mit einer optimistischen Einschätzung deutlich über dem Durchschnitt.

Fazit: Das Guru-Rating bleibt mit durchschnittlichen Bewertungen konstant auf dem Niveau von 3,53. Insgesamt...