L'Oreal SA: Kursziel bei 428,40 EUR - Aktie unterbewertet

Die L’Oreal SA-Aktie wird nach Ansicht von Experten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +0,93% über dem aktuellen Preis.

• Am 05.05.2023 gab es einen Anstieg von +0,77%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +0,93%

• Guru-Rating bleibt bei 3,51

Gestern verzeichnete L’Oreal SA eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Zuwachs von +0,77%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Performance jedoch bei -1,92%, was auf eine vorherrschende pessimistische Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von L’Oreal SA liegt bei 428,40 EUR laut Bankanalysten. Dies bedeutet ein Potenzial zum jetzigen Zeitpunkt in Höhe von +0,93%. Einige Analysten sind jedoch angesichts des schwachen Trends skeptisch bezüglich dieser Einschätzung.

Von insgesamt 30 befragten Analysten empfehlen sieben...