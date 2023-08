L'Oreal SA: Kurspotenzial von fast 9% erwartet - Kursziel bei 438,60 EUR

Die Aktie von L’Oreal SA hat in der vergangenen Woche um 2,34% an Wert verloren und am gestrigen Handelstag ein Minus von 1,25% verzeichnet. Das wahre Potenzial der Aktie liegt nach Meinung von Analysten jedoch höher.

• Die Aktie schloss am 17.08.2023 mit einem Verlust

• Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 438,60 EUR

• Im Durchschnitt bewerten die Analysten die Aktie positiv

Das Kursziel für L’Oreal SA beläuft sich auf aktuell auf 438,60 EUR und bietet somit eine Renditemöglichkeit von fast +9%. Von sechs befragten Analysten empfehlen alle einen Kauf oder starken Kauf der Aktien. Weitere zehn Experten sehen ebenfalls Potenzial und setzen sie auf “Kauf”. Lediglich ein Experte rät zu einem Verkauf.

Fazit: Trotz des aktuellen Abwärtstrends sind viele Experten optimistisch für den weiteren Verlauf der...