L'Oreal SA: Kurspotenzial von +7,61% auf 436,05 EUR laut Analysten

Die Aktie von L’Oreal SA hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Performance hingelegt und am gestrigen Tag einen Kursverlust von -0,15% verzeichnet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 436,05 EUR, was ein Potenzial von +7,61% für Investoren bedeutet.

• L’Oreal SA: Verluste von -0,15% am Finanzmarkt

• Mittelfristiges Kursziel bei 436,05 EUR mit Potenzial von +7,61%

• Guru-Rating nun bei 3.46 nach zuvor gleicher Bewertung

Von insgesamt 37 befragten Experten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und zehn als Kauf. Die Mehrheit hält die Aktie allerdings lediglich für ein “Halten”. Nur einer rät zum Verkauf und zwei Experten sind sogar der Meinung eines sofortigen Verkaufs.

Das positive Guru-Rating bestätigt diese Einschätzungen ebenfalls.