L'Oreal SA: Experten sehen Kurspotenzial von +4,47% - Zielkurs 433,50 EUR

Die Aktie von L’Oreal SA hat gestern an der Börse um +1,26% zugelegt und konnte damit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +2,61% erzielen. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Analysten sind sich einig: Die Aktie ist aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 433,50 EUR – eine Chance auf ein Kurspotenzial in Höhe von +4,47%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach einem positiven Trend.

Von insgesamt 37 Analysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und zehn setzen das Rating auf “Kauf”. 18 Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung als “halten”. Ein Analyst hält die Aktie für einen Verkauf und zwei Experten raten sogar zu einem sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,46 (von maximal fünf Sternen)....