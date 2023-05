L'Oreal SA: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 433,50 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von L’Oreal SA ein Minus von -0,21%, was sich in den vergangenen fünf Handelstagen auf einen Rückgang von -1,28% addiert. Trotz der jüngsten Kursschwäche sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 433,50 EUR liegt.

• L’Oreal SA sank am 12.05.2023 um -0,21%

• Mittelfristiges Kursziel: 433,50 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,51

Von sieben Analysten wird die Aktie als starker Kauf beurteilt und acht weitere Experten bewerten sie positiv mit “Kaufen”. Vierzehn Analysten bleiben neutral (“Halten”), während nur einer einen Verkauf empfiehlt. Insgesamt sind somit noch immer über drei Viertel (77,27%) aller Analysten optimistisch für L’Oreal SA eingestellt.