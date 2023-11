L'Oreal SA: Bankanalysten sehen Kursziel bei 435,54 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Die Aktie von L’Oreal SA konnte gestern den erwarteten neutralen Trend fortsetzen und verlor -1,02%. In der vergangenen Woche betrug das Ergebnis insgesamt -0,26%, was auf eine aktuell eher neutrale Marktstimmung schließen lässt.

Doch die Einschätzung der Analysten in den Bankhäusern fällt anders aus. Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kurspotenzial von +1,63% für die Aktie und setzen das Kursziel bei 435,54 EUR an. Diese Meinung teilen auch 7 Experten, welche die Aktie als starken Kauf bewerten. Weitere 11 Analysten empfehlen einen Kauf. Am häufigsten vertreten ist jedoch mit Bewertungen von “halten” eine neutrale Haltung (14 Experten). Lediglich 2 Analysten raten zum Verkauf bzw. sofortigen Verkauf der L’Oreal-Aktien.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,53.

