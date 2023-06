L'Oreal SA: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +5,78% - Kursziel bei 433,50 EUR

Die Aktie von L’Oreal SA hat am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -0,58% hingelegt. Dennoch ist der Markt in Bezug auf die vergangenen fünf Handelstage relativ optimistisch mit einem Plus von +1,89%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 433,50 EUR hat.

• Am 15.06.2023 mit -0,58%

• Das Kursziel liegt bei 433,50 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich mit 3,46

Das bedeutet für Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +5,78%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Zeit. Vor allem aber gibt es überwiegend positive Bewertungen: So haben derzeit insgesamt 16 Analysten die Aktie als “Kauf” oder sogar “starker Kauf” eingestuft (Anteil: +43,24%). Andere Experten empfehlen dagegen...