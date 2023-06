L'Oreal SA: Analysten sehen Kursziel von 433,50 EUR

Wie von Experten erwartet, hat die Aktie von L’Oreal SA am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung hingelegt und einen Zuwachs von +0,28% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Verlust von -0,72%. Die meisten Bankanalysten sind dennoch zuversichtlich und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 433,50 EUR – ein Plus von +7,01%.

Aktuell empfehlen 16 der insgesamt 37 befragten Analysten die Aktie als Kauf. Weitere zehn Experten halten sie für vielversprechend und sprechen eine “Kauf”-Empfehlung aus. Die Bewertung “halten” erhält das Unternehmen durch 18 Analysten. Ein Experte hingegen rät zum “Verkauf”, während zwei weitere gar einen sofortigen Verkauf empfehlen.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,46 unverändert positiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen: L’Oreal SA ist laut...