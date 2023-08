L'Oreal SA: Analysten sehen Kursziel bei 438,60 EUR

Die Aktie von L’Oreal SA verzeichnete gestern am Finanzmarkt einen Rückgang um -0,95%. In den letzten fünf Handelstagen summierte sich der Verlust auf -2,58%, was zu einer relativen Pessimismus am Markt führte. Dennoch sind die Analysten der Meinung, dass das wahre Potenzial dieser Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

Das mittelfristige Kursziel von L’Oreal SA liegt aktuell bei 438,60 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +6,98%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends in letzter Zeit.

In Bezug auf das Rating gibt es unter 37 befragten Experten unterschiedliche Auffassungen: Sechs Analysten empfehlen einen starken Kauf und zehn Bewertungen fallen mit “Kauf” ebenfalls positiv aus. Die Mehrheit (18) entscheidet sich jedoch für eine neutrale Haltung...