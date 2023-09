L'Oreal SA: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,64% - Kursziel bei 436,05 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete L’Oreal SA einen Anstieg um +0,21%. Summiert man die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf, so ergibt sich ein Plus von +0,31%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer und sehen das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 436,05 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +7,64%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Konkret empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zehn weitere bewerten sie als positiv mit “Kaufen”. Achtzehn Experten halten die Aktie weiterhin und nur einer rät zum Verkauf. Zwei Analysten sprechen sich sogar für einen sofortigen Verkauf aus. Insgesamt zeigt sich also eine optimistische Haltung gegenüber L’Oreal...