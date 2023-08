L'Oreal SA: Analysten sehen Kurspotenzial von +5,58% auf 438,60 EUR

Die gestrige Kursentwicklung der Aktie von L’Oreal SA am Finanzmarkt war mit einem Plus von +0,75% erneut positiv. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Ergebnis von insgesamt +2,49% erzielt werden und lässt damit eine optimistische Stimmung im Markt erkennen.

Doch was ist das wahre Potenzial der Aktie? Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für L’Oreal SA liegt bei 438,60 EUR. Bei einer aktuellen Bewertung des Unternehmens ergibt sich daraus ein Kurspotenzial in Höhe von +5,58%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Derzeit empfehlen sechs Experten die Aktie als starken Kauf und weitere zehn behalten ihre Empfehlung “Kauf” bei. Achtzehn Experten positionieren sich neutral (“halten”) zur Aktie während nur ein professioneller Verkäufer...