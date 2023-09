L'Oreal SA: Analysten sehen Kurspotential von +9,81% - Kursziel 436,05 EUR

Die Aktie von L’Oreal SA hat in der vergangenen Handelswoche um -2,00% an Wert verloren und konnte gestern lediglich ein Plus von -0,28% verbuchen. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell eher pessimistisch.

Bankanalysten sind jedoch im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet wird und sehen das mittelfristige Kursziel bei 436,05 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren ein Potenzial für eine Rendite von +9,81%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten die Aktie zum Kauf und zehn weitere Experten halten sie für kaufenswert. Eine neutrale Bewertung geben achtzehn Experten ab. Nur einer empfiehlt den Verkauf und zwei andere sogar einen sofortigen Verkauf.

Das “Guru-Rating” liegt nun bei 3,46 nach...