L'Oreal SA: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 433,50 EUR

Die Aktie von L’Oreal SA wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 433,50 EUR und bietet den Investoren somit eine Möglichkeit einer Renditeerhöhung um +5,14% bei einem Kauf.

• Am 18.07.2023 verzeichnete L’Oreal SA einen Rückgang um -0,40%

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 3,46

• Der optimistische Anteil der Analysten beträgt +43,24%

Der Finanzmarkt zeigte gestern einen Abwärtstrend in Höhe von -0,40%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich insgesamt ein minimaler Rückgang um -0,47%, was darauf hindeutet dass die Marktsituation neutral ist.

Obwohl eine neutrale Tendenz besteht teilen nicht alle Bankanalysten diese Ansicht hinsichtlich des Kurses und das Potenzial für die Aktie. Während sechs Experten davon überzeugt sind dass es sich hierbei um...