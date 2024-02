L'Oreal SA Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die L'oreal-Aktie ein Durchschnitt von 417 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 451,35 EUR, was einem Unterschied von +8,24 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs für diesen Wert (440,98 EUR) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,35 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält L'oreal also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die L'oreal-Aktie hat einen Wert von 15, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 39,06, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für L'oreal.

Die Anleger-Stimmung bei L'oreal in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen zeigen, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Einbezogen wurden auch konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien, die 9 Schlecht- und 0 Gut-Signale zeigten. Auf dieser Stufe lässt sich daher eine "Gut"-Empfehlung ableiten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von L'oreal bei 54,56, was ähnlich wie der Branchendurchschnitt ist. Die Branche "Persönliche Produkte" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

