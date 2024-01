L'Oreal SA Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der Aktienkurs von L'oreal hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 42,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Verbrauchsgüter" 42,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 0 Prozent, wobei L'oreal aktuell 42,57 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat L'oreal ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Persönliche Produkte" ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die L'oreal-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,32 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im kurzfristigen Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln sowohl positive als auch negative Meinungen zu L'oreal wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen mehr negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wurden sechs positive und kein negatives Handelssignal ermittelt, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von L'oreal bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.