L'Oreal SA Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die L'oreal-Aktie beträgt derzeit 5, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 53,26, was darauf hindeutet, dass L'oreal weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs von L'oreal daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden kann eine Investition in die Aktie von L'oreal derzeit bei einer Dividendenrendite von 1,11 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte einen Mehrertrag von 1,11 Prozentpunkten erzielen. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens höher als der Branchendurchschnitt ausfallen und daher eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns rechtfertigen.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte L'oreal in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 42,57 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche eine Outperformance von +42,57 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von L'oreal um 42,57 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der L'oreal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 415,03 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 445,1 EUR liegt, was einem Unterschied von +7,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating rechtfertigt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem Durchschnitt (+1,96 Prozent) und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die L'oreal-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.