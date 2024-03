L'Oreal SA Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Die französische Kosmetikfirma L'oreal verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 1,11%, was über dem Branchendurchschnitt von 0% liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) von L'oreal beträgt 29,45 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 51,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 200-Tages-Durchschnitt von L'oreal aktuell bei 418,79 EUR liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 450,6 EUR (+7,6%) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 440,17 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält L'oreal auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von L'oreal um 42,57% über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche liegt die Rendite mit 42,57% deutlich über dem Durchschnitt von 0%. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.