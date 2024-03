L'Oreal SA Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für L'oreal beträgt der RSI 29,45, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 51,58, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" übertrifft L'oreal mit einer Rendite von 42,57 Prozent die Konkurrenz um mehr als 43 Prozent. Auch im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent hat, liegt L'oreal mit 42,57 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die L'oreal-Aktie bei 418,79 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 450,6 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +7,6 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 440,17 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält L'oreal auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten hat L'oreal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.