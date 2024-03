L'Oreal SA Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für L'oreal. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 56,99 Punkte, was darauf hindeutet, dass L'oreal weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 51,5, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um L'oreal messen wir eine mittlere Aktivität in den Diskussionen im Internet. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "gut" bewertet wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über L'oreal besonders positiv diskutiert, wodurch die Aktie heute eine "gute" Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "schlechte" Signale im Vordergrund standen.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der L'oreal derzeit 417,39 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 441,95 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,88 Prozent, was zu einer Bewertung von "gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 440,69 EUR, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "gut" bewertet.