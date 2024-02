L'Oreal SA Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

L'oreal: Analysen und Bewertungen

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von L'oreal bei 54,56, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Persönliche Produkte" weist einen vergleichbaren Wert von 0 auf. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis einen Wert von 9,02, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die aktuelle Dividendenrendite für L'oreal beträgt 1,11 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der L'oreal aktuell bei 416,35 EUR verzeichnet, was eine positive Bewertung erhält. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs beträgt +6,77 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 440,47 EUR, was als "Neutral" signalisiert wird.

Zusammenfassend kann die Bewertung der L'oreal-Aktie auf Basis fundamentaler und technischer Analysen als "Gut" eingestuft werden.

