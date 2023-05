L'Oreal SA: Aktie hat mittelfristiges Kurspotenzial von +6,60%

Die Aktie von L’Oreal SA konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,66% verzeichnen. Die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche sind jedoch mit einem Minus von -3,55% eher pessimistisch. Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 433,50 EUR aufweist. Dies entspricht einem Potenzial von +6,60%.

Aktuell raten sieben Analysten zum Kauf der L’Oreal-Aktie und zehn weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung geben 17 Experten ab und nur einer meint die Aktie sollte verkauft werden. Das positive Guru-Rating bleibt bei 3,51.

Zusammenfassend scheinen die Analysten zuversichtlich in Bezug auf eine steigende Entwicklung des Unternehmens zu sein.