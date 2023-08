L'Oreal SA: Aktie hat ein Kurspotenzial von +6,34%

Die Aktie von L’Oreal SA konnte am 14.08.2023 mit einem Zuwachs von +0,04% am Finanzmarkt überzeugen und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung um +1,76%. Diese erfreuliche Performance wurde auch von Bankanalysten positiv bewertet. Sie sehen das mittelfristige Kursziel derzeit bei 438,60 EUR und prognostizieren damit ein Kurspotenzial in Höhe von +6,34%.

• L’Oreal SA: Am 14.08.2023 mit einem Anstieg um +0,04%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 438,60 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt derzeit +43,24%

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen unter den Experten: Während sechs Analysten die Aktie als “stark kaufen” einschätzen und zehn weitere sie als Kauf empfehlen (insgesamt also rund zwei Drittel aller Bewertungen), halten sich immerhin noch 18 andere Experten zurück und...