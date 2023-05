L'Oreal SA: Aktie hat ein Kurspotenzial von +2,73%

Die Aktie von L’Oreal SA wird derzeit nach Ansicht vieler Analysten unterbewertet.

Der wahre Wert liegt bei 433,50 EUR.

• Am 12.05.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -0,40%.

• Das mittelfristige Kursziel für L’Oreal SA beträgt 433,50 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,51.

Insgesamt gab es in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang um -1,47%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das Kursziel für L’Oreal SA liegt gegenwärtig bei 433,50 EUR und gibt Investoren damit ein Potenzial von +2,73%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten schwachen Trends.

Von insgesamt 30 Analysten gaben sieben die Empfehlung zum Kauf ab; weitere acht halten die Aktie für aussichtsreich und bewerten sie mit “Kauf”. Die Bewertung “halten” erhielt das Unternehmen...