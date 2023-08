L'Oreal SA Aktie erreicht ein Kursziel von 438,60 EUR

Am gestrigen Tag konnte die L’Oreal SA Aktie einen Anstieg von +3,02% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage resultierten in einem Zuwachs von +1,76%, was den Markt momentan relativ optimistisch aussehen lässt. Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 438,60 EUR liegt – was einer Erhöhung um +4,65% entspricht.

• L’Oreal SA stieg am 10.08.2023 um +3,02%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 438,60 EUR

• Der Guru-Rating ist nun bei 3,46 nach zuvor ebenfalls 3,46

Sechs Analysten halten die Aktie für stark kaufenswert und zehn vergeben das Rating “Kauf”. Achtzehn Experten haben eine neutrale Position und bewerten sie mit “halten”, während ein Analyst empfiehlt zu verkaufen und zwei weitere sogar sofortigen Verkaufsbefürworten.

Aktuell zeichnet sich jedoch immer noch eine positive Einschätzung ab – +(43.24)%...