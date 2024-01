L'Oreal SA Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die L'oreal-Aktie befindet sich derzeit 6,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen 9,23 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 1, was einer positiven Differenz von +1,11 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Persönliche Produkte" entspricht. Daher erhält L'oreal eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass die L'oreal-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 35,32 Punkten und wird daher als "Neutral" eingestuft, während der RSI25 darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte L'oreal eine Performance von 42,57 Prozent, was eine Outperformance von +42,57 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Persönliche Produkte" darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Verbrauchsgüter"-Sektors lag die Rendite von L'oreal um 42,57 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die L'oreal-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.